Ultramen retorna de hiato com nova música inédita

O grupo musical Ultramen anunciou o lançamento de novas músicas inéditas, pela primeira vez em nove anos. Nesta sexta-feira (21), chega às plataformas de streaming o primeiro single autoral da banda depois deste hiato: a faixa A rima, que mescla os gêneros musicais do rap, hip hop e rock.

Com essa nova canção, escrita pelo vocalista Tonho Crocco, a proposta é retornar às raízes do grupo, prestando uma homenagem àqueles que acompanharam sua trajetória como banda. "Nossa ideia foi resgatar aquele estilo de som que era diferente de tudo que havia no mercado e permitiu tornar a Ultramen uma referência. Mais de 30 anos depois, seguimos em turnê e esses novos lançamentos são um agradecimento aos fãs que sempre nos acompanham", comenta o artista.



No dia 4 de abril, a banda deve lançar mais uma música autoral, intitulada Na crista da onda. Junto com A rima, a canção fará parte de um Compacto de Vinil 45 Rpm que será lançado pelo selo gaúcho Made In Soul Records.