Cadica Costa oferece aulas gratuitas de flamenco na capital

Duas aulas gratuitas de flamenco serão ministradas pela bailarina e coreógrafa Cadica Costa no mês de fevereiro. Os encontros devem acontecer no dia 24, às 20h, no espaço Hannya Dança e Reconexão (Av Protásio Alves, 1.281 - sala 202) e no dia 25, às 19h, no Mosaico Espaço Cultural (Rua Octávio Correa 39). Para realizar as inscrições, é necessário entrar em contato pelo Whatsapp 51 996543880. Cadica Costa explica que as aulas terão foco tanto na técnica quanto na coreografia da dança, onde serão ensinados métodos como braceios, sapateados e exercícios de mãos. "O objetivo é aprender o flamenco se divertindo, de forma que, desde o início, já sejam trabalhadas as coreografias", afirma a bailarina.