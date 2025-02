Fundação Iberê promove oficina de pintura nas margens do Guaíba

Das 15h às 17h desta quarta-feira (12), o Barco Cisne Branco (Avenida Mauá, 1050 - Armazém B3) receberá uma oficina de pintura, que acompanhará um passeio pelas margens do Rio Guaíba. A atividade, promovida pelo Programa Educativo da Fundação Iberê, tem como público-alvo pessoas a partir dos sete anos de idade.O objetivo da experiência é proporcionar aos frequentadores a possibilidade de explorar a vista das margens do rio como inspiração para atividades de pintura com aquarela. As inscrições ocorrem de forma gratuita, por meio do preenchimento de formulário.