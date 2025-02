Jorge Bodanzky explora a vida e obra de Eleanore Koch em novo documentário

O novo longa-metragem As cores e amores de Lore, dirigido por Jorge Bodanzky chega às telonas de sete cidades do Brasil nesta quinta-feira (13). Além de Porto Alegre, o filme deve estrear em Belo Horizonte, Niterói, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória nesta semana. Distribuído pela Embaúba Filmes, o documentário acompanha a vida da artista alemã Eleonore Koch. Apesar de ter nascido na Alemanha, a pintora saiu do país quando era jovem, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi radicada no Brasil.O diretor, Jorge Bodanzky, realizou uma série de encontros com a artista nos seus últimos anos antes de morrer, que utilizou como base para o desenvolvimento do longa. Além de falar sobre o universo artístico criado pela pintora, o filme promete explorar a forma como suas experiências pessoais se relacionam com suas obras.