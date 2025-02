Gravura Galeria de Arte leva obras de artistas gaúchos ao exterior

A exposição coletiva Bravuras!, que leva como temática a coragem do povo gaúcho em meio a adversidades e foi promovida pela Gravura Galeria de Arte, estará presente na Casa de Cultura do Banco Popular da Costa Rica. A mostra participará, a convite da embaixada brasileira em San José, na Costa Rica, das comemorações em homenagem aos 202 anos da Independência do Brasil, que acontecem no país.



Com obras de 30 artistas gaúchos, a mostra já havia atingido alcance internacional. Em setembro, ela foi exibida no Museu de Arte Costarriscense e, no final de 2024, participou do Festival Internacional de Las Artes Costa Rica. Bravuras! estará no país da América Central até o dia 7 de março.