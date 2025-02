Jornalista Maria Kens lança livro autobiográfico

No sábado (15), a jornalista Maria Kens realizará o lançamento do seu livro Jornada à Holanda: minha autodescoberta no Quintanas Bar, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). No evento, marcado para 17h, a autora conduzirá uma roda de conversa a respeito do livro, somada à realização de uma sessão de autógrafos. Também haverá a entrega de mimos e presentes para aqueles que comparecerem.Após ser lançada em 13 países da Europa no ano passado, Jornada à Holanda: minha autodescoberta finalmente chega ao Brasil em 2025. A obra apresenta uma coletânea de histórias da vida da autora, desde suas origens no interior do Pará, até os desafios que encontrou quando se mudou para a Holanda a convite de sua irmã.Fora do seu país de origem, Maria Kens relembra experiências em que teve que lidar com choques culturais e a dificuldade de enfrentar a pandemia do Covid-19 na Europa, longe do Brasil. Segundo a autora a obra promete, acima de tudo, comover os leitores com histórias inusitadas e de superação.