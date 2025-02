Thiago Lauer e Friday Lovers apresentam clássicos do rock no Divina Comédia

O pub Divina Comédia receberá, nesta sexta-feira (14), apresentações do músico Thiago Lauer e da banda de rock Friday Lovers. Enquanto o artista solo apresenta o show acústico Baladas do Rock, às 21h, o grupo irá executar seu concerto Old Night New Wave, às 23h30min. Para prestigiar o evento, é possível adquirir ingressos antecipados no valor de R$28 através da plataforma Sympla. O cantor e compositor Thiago Lauer é vocalista da banda porto-alegrense Gueppardo e tem uma trajetória extensa com a música e o rock, que se iniciou há quase 20 anos. Em seu show Baladas do Rock, o pianista promete performar uma série de canções acústicas, que incluem algumas que levam sua autoria. O grupo Friday Lovers, por sua vez, é atração frequente no palco do Divina Comédia. No repertório do seu show Old Night New Wave, estarão incluídos clássicos de bandas como The Cure e The Smiths, assim como canções de David Bowie, Billy Elliot e outros artistas solo que fizeram parte do movimento New Wave.