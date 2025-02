Paulinho Parada toca clássicos do choro em almoço neste domingo (16)

Neste domingo (16), às 12h, o cantor Paulinho Parada tocará ao lado dos musicistas Antônio Andrade, Toninho da Cuíca e Daniela Eloy, em uma apresentação no restaurante Don Dieguito (Rua Olavo Bilac, 243). O evento Chorinho e Música Popular com Comida de Boteco tem ingressos antecipados no valor de R$20 disponíveis na plataforma Sympla. Bilhetes de R$30 também podem ser adquiridos no dia e local da apresentação.Em um concerto que une música e gastronomia, os artistas pretendem apresentar uma série de faixas variadas, que devem incluir composições autorais. Além disso, no repertório, são integradas canções do choro de artistas como Pixinguinha, Plauto Cruz e Jacob do Bandolim, assim como clássicos escritos por Cartola, Caetano Veloso e Lupicínio Rodrigues.