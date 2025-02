'A comédia dos amantes' está de volta por um final de semana

Retorna aos cartazes a peça teatral A comédia dos Amantes, que, neste final de semana, estará presente no palco do Teatro do CHC Santa Casa (Rua Professor Annes Dias, 295). Na sexta-feira (14) e no sábado (15), as apresentações estão marcadas para às 20h, enquanto no domingo (16), o espetáculo deve ocorrer às 19h. A montagem é um dos destaques da última semana do Festival Porto Verão Alegre, que está promovendo atividades culturais na capital gaúcha desde o dia 9 de janeiro.



Baseado no texto de Luiz Arthur Nunes e Angel Palomero, o espetáculo cômico estreou no Theatro São Pedro em abril de 2024. A narrativa, que retrata a passagem do tempo ao longo da história em uma série de situações engraçadas, retorna à capital gaúcha neste final de semana pela primeira vez após sua inauguração.



Com valores que variam entre R$21 e R$60, os ingressos para a peça estão sendo vendidos através do site do festival. Na semana final da sua 26ª edição, o Porto Verão Alegre promoverá uma série de apresentações, bate-papos e outras atrações em espaços culturais de Porto Alegre e da região metropolitana.