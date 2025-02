Peça teatral ‘Alta Terapia’ é um dos destaques da última semana do Porto Verão Alegre

Neste final de semana, o espetáculo de teatro Alta Terapia: A Comédia da Felicidade será apresentado três vezes na Sala Álvaro Moreyra (Avenida Érico Veríssimo, 307). As montagens estão marcadas para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro, sempre às 20h, e fazem parte da programação da última semana do Festival Porto Verão Alegre. Protagonizada por Pedro Delgado, Fernando Russowiski e Ricardo Biscoito, a peça Alta Terapia une comédia e música em um conjunto de histórias que narram os conflitos internos de Ivan, personagem principal que luta contra a ansiedade e outros transtornos obsessivos compulsivos. Além do espetáculo Alta Terapia, o Festival Porto Verão Alegre terá mais dezenas de atrações neste final de semana, espalhadas em diversos espaços da capital gaúcha e da cidade de Canoas, na Região Metropolitana. A compra de ingressos para a peça, assim como para as outras atividades da programação, pode ser feita através do site do evento.