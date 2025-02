Bar do IAB retorna com exposição artística gratuita

O Bar do IAB (Rua General Canabarro, 363) abrirá suas portas nesta sexta-feira (14), com um encontro de confraternização que marca a inauguração da exposição Borda do Mundo, que tem a curadoria de Anelise Valls. A mostra ficará em cartaz até o dia 15 de março, com entrada gratuita e horário de visitação das 10h às 18h. Além disso, o evento de abertura também deve contar com uma apresentação do grupo de samba Roda Caçamba.A exposição coletiva terá obras das artistas Andrea Barbour, Laura Papa, Leila Bohn, Luana de Lucca, Gabriela Stragliotto, Maria Flexa e Sueli Espicalquis, de diferentes regiões do país. Tematicamente, a mostra procura abordar a forma como as “margens” e o conceito de borda se manifesta no trabalho de cada uma das expositoras.