Opinião recebe edição à fantasia do Rock N’ Bira

Às 23h deste sábado (15), retorna ao Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) mais uma edição à fantasia do Rock N’ Bira Open. Desta vez, a festa promete um clima de “CarnaRock”, aproveitando a proximidade da data com o Carnaval. O uso de fantasias pelos frequentadores é encorajado, mas não é obrigatório.



Iniciada em 2008, a Rock N’ Bira conseguiu se consolidar como um evento de celebração para os fãs gaúchos desse gênero musical. Na edição deste final de semana, as apresentações serão da banda autoral Pedra Lunar, assim como dos grupos Bleach, Jet, Lavô Tá Novo e Off, que prestam tributos a grandes nomes do rock nacional e internacional, como Nirvana, Beatles, Raimundos e Red Hot Chilli Peppers.



A venda de ingressos para o open bar está sendo realizada de forma virtual através da plataforma Sympla, e presencialmente em três pontos de venda: na loja Planeta Surf Bourbon Wallig, na Boby Rock n’ Geek, localizada na Cidade Baixa, e na bilheteria do Auditório Araújo Vianna, aberta somente em dias de eventos, duas horas antes do início dos shows.

Caso não haja lotação máxima, bilhetes no valor de R$129 estarão sendo comercializados na hora do evento. Os ingressos antecipados, por sua vez, custam R$109 no primeiro lote e R$119 no segundo.