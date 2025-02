Clube do Livro Fê Pandolfi terá edição especial na Serra

A Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula, promove nos dias 4 e 5 de abril o primeiro evento de comemoração de seus 25 anos com a jornalista e escritora Fernanda Pandolfi. Serão dois dias de um roteiro personalizado envolvendo música, cultura, literatura e gastronomia.

O encontro será em torno do Clube do Livro Fê Pandolfi, que conta com cerca de 150 participantes em Porto Alegre, e já ganhou novos formatos que incentivam a leitura e o debate literário. Reservas para o pacote de hospedagem e evento já podem ser feitas pelo (54) 99991-2890. Os valores variam com o tipo de acomodação. Há vagas limitadas para não hóspedes.



A programação começará às 18h do dia 4 de abril, com um happy hour de confraternização com drinks, coquetel e um pocket-show de Alex Alano, no salão do Engenho. No sábado (5), a programação começa à tarde, com um passeio até a Miragem Livraria, uma das mais bonitas do Brasil. O debate sobre o livro (a ser divulgado aos participantes) ocorre à tardinha, seguido de jantar no restaurante da Pousada, o Casa de Babette.



"A Pousada do Engenho é um dos meus lugares preferidos no mundo. Estou muito feliz de levar o Clube do Livro para a festa dos 25 anos deste lugar que eu visito todos os anos", diz Fernanda.



Conhecida como uma leitora voraz, a jornalista e escritora era frequentemente procurada pela sua audiência, amigos e leitores com o pedido de indicação de títulos e a proposta de um clube de leitura. Sem grandes expectativas, apenas a vontade de reunir pessoas e falar sobre a leitura, que costuma ser um hábito muito solitário, surgiu o primeiro Clube do Livro FêPandolfi para uma marca de alfaiataria feminina. E foi um sucesso.

Uma grande fila de espera se formou provando que há vontade de ler e, consequentemente, tornar o mundo um lugar mais culturalmente rico e aberto ao diálogo.



O aniversário do Engenho

Os eventos de aniversário ocorrem até 22 de agosto (programação abaixo), data da criação da pousada, sempre com a possibilidade de acesso do público externo (não hospedado). A pousada terá ainda vouchers com descontos de até 40% que serão vendidos durante uma janela de 25 dias, em data a ser divulgada. Os vouchers adquiridos neste período poderão ser usados por um ano, exceto em datas especiais, eventos e feriados.



Programação cultural de aniversário:

4 e 5 de abril - Clube do Livro Fê Pandolfi, com jantar e programação especial

17 de maio - show Totonho Villeroy

31 de maio - jantar harmonizado | Chef convidado

21 de junho - Lareirau

22 de agosto - celebração de aniversário | Noite de Jazz