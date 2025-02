Estrelando Colman Domingo, 'Sing Sing' chega aos cinemas nesta quinta-feira

Estreia nesta quinta-feira (13) nos cinemas brasileiros, o novo filme Sing Sing, da distribuidora Diamond Films. Dirigido por Gregor Kwedar, o longa-metragem tem inspiração no programa real americano Rehabilitation Through the Arts, que visa auxiliar na reabilitação de detentos através do contato com as artes.

Na obra, o protagonista Divine G, interpretado por Colman Domingo, é um homem condenado injustamente que vai parar em uma prisão nos Estados Unidos. Enquanto está detido, ele começa a participar de um grupo de teatro, onde encontra um novo propósito e passa a conviver com outros detentos, como Dive Eye, o personagem de Clarence Maclin.

Prestigiado criticamente, o filme foi indicado a três categorias do Oscar de 2025. Além de Melhor Ator, para Colman Domingo, e Melhor Roteiro Adaptado, o longa também está cotado para levar a estatueta por Melhor Canção Original, com a música Like a Bird.