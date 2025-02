Coletivo Poetas Vivos retoma atividades levando hip-hop a alunos de escola pública

O Coletivo Poetas Vivos iniciará suas atividades de 2025 nesta sexta-feira (14) às 10h, com uma apresentação do novo show Heróis Negros - O Show tem que continuar!. Apresentado no Colégio Estadual Carlos Fagundes de Mello (Rua Irmã Maria José Trevisan, 200), o concerto será exclusivo para os alunos do colégio e visa, principalmente, demonstrar e discutir a importância da cultura hip-hop no contexto educacional.