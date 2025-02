Rock independente da América Latina

Nesta sexta-feira, a partir das 20h, chega ao Caos Bar (Rua João Alfredo 701), em Porto Alegre, a 33ª edição do Festival Rocha Dura. Com apresentações que se iniciam às 20h, o projeto contará com shows de seis bandas de rock independente, nacionais e internacionais. Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos antecipadamente através do Pix [email protected] no valor de R$ 15,00, ou de modo presencial no local do evento, por R$ 20,00. Visando proporcionar a inclusão de artistas independentes na cena musical da capital gaúcha, o Festival Rocha Dura já teve a participação de 92 bandas e centenas de musicistas. Na sua 33ª edição, os escalados para se apresentar são os grupos Cabala, Frau, Transmissão Beta, Katarziz (de Cuba, foto) e Antibanda (do Uruguai).

Relembrando um clássico de Jim Morrison

A Back Doors Band, banda cover do grupo The Doors, irá se apresentar nesta quinta-feira, na edição desta semana do Ocidente Acústico. O Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha 960) abre suas portas às 20h, e o show está marcado para começar às 21h30min. Nesta apresentação, o grupo irá tocar todas as músicas do álbum Morrison Hotel, lançado em 1970. A iniciativa é uma homenagem da banda Back Doors Band ao disco, que completa 55 anos em 2025. Os ingressos para o show variam entre R$ 30,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla. De modo presencial, os bilhetes também estarão disponíveis no local no dia do show, a partir das 19h30min.

