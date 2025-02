Nação Zumbi traz o mangue beat de volta ao palco do Opinião nesta quinta-feira

Retorna ao palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (13), às 23h, o tradicional grupo pernambucano Nação Zumbi, com um show especial que comemora os 30 anos do álbum Da Lama ao Caos. O concerto promete reunir algumas das canções mais emblemáticas do grupo que marcou a cena musical nacional dos anos 90.

Os bilhetes para o show (entre R$160,00 e R$320,00) podem ser adquiridos virtualmente, através da plataforma Sympla. Também é possível comprar os ingressos na bilheteria oficial, localizada na Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2611), que funciona todos os dias das 10h às 22h.

Na sua turnê especial Da Lama Ao Caos – 30 Anos, o grupo promete realizar apresentações de todas as músicas do álbum lançado em 1995. Além disso, o espetáculo também contará com a participação especial de Maciel Salú – rabequeiro, cantor, compositor, mestre de maracatu-rural e militante das tradições populares. "Tocar com o Nação Zumbi é um sonho antigo”, comenta o artista.