Back Doors Band presta homenagem ao álbum 'Morrison Hotel' em show no Ocidente Aústico

A Back Doors Band, banda cover do grupo The Doors, irá se apresentar nesta quinta-feira (13), na edição desta semana do Ocidente Acústico. O Bar Ocidente (Avenida Osvaldo Aranha 960) abre suas portas às 20h, e o show está marcado para começar às 21h30min.

Nesta apresentação, o grupo irá tocar todas as músicas do álbum Morrison Hotel, lançado em 1970. A iniciativa é uma homenagem da banda Back Doors Band ao disco, que completa 55 anos em 2025.

Os ingressos para o show variam entre R$ 30,00 e R$ 50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla. De modo presencial, os bilhetes também estarão disponíveis no local no dia do show, a partir das 19h30min.