Festival Rocha Dura traz música independente para a capital gaúcha nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14), chega ao Caos Bar (Rua João Alfredo 701), em Porto Alegre, a 33ª edição do Festival Rocha Dura. Com apresentações que se iniciam às 20h, o projeto contará com shows de seis bandas de rock independente, nacionais e internacionais.

Os ingressos para o Festival podem ser adquiridos antecipadamente através do Pix [email protected] no valor de R$15,00, ou de modo presencial no local do evento, por R$20,00.

Visando proporcionar a inclusão de artistas independentes na cena musical da capital gaúcha, o Festival Rocha Dura já teve a participação de 92 bandas e centenas de musicistas. Na sua 33ª edição, os escalados para se apresentar são os grupos Cabala, Frau, Transmissão Beta, Katarziz (de Cuba, foto) e Antibanda (do Uruguai).