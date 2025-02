Casa de Cultura Mario Quintana abre edital de ocupação nas áreas de Artes Cênicas e Música

Com o objetivo de promover a diversidade artística e cultural, o "Edital de Ocupação do Teatro Carlos Carvalho" está sendo lançado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), com o apoio da Associação de Amigos da Casa (AACCMQ). A iniciativa selecionará espetáculos de artes cênicas - circo, dança e teatro - e de música, responsáveis por ocupar o espaço durante este ano. As inscrições estarão a partir desta segunda-feira (10/2) até o dia 10 de março e podem ser feitas por meio do formulário neste link

O edital oferecerá subsídios às produções contempladas, sendo R$ 4 mil para propostas de artes cênicas, para uma temporada de três dias de apresentações, e R$ 1,5 mil para propostas musicais, referentes a performances únicas. Acesse o regulamento clicando aqui

Serão selecionados oito espetáculos de artes cênicas e quatro musicais. As propostas podem ser enviadas por pessoas jurídicas de direito privado, como associações, fundações, cooperativas e empresas culturais estabelecidas no Estado. Cada proponente poderá inscrever até duas propostas, embora apenas uma poderá ser contemplada. As submissões de artes cênicas devem incluir, obrigatoriamente, pelo menos uma apresentação com recursos de acessibilidade, como tradução em Libras e/ou audiodescrição, com recursos disponibilizados pela CCMQ.

As temporadas de artes cênicas serão realizadas entre junho e setembro, enquanto os shows musicais ocorrerão de junho a agosto de 2025.

A comissão de avaliação levará em consideração critérios como coesão e coerência, relevância conceitual, inovação, originalidade, organização e planejamento, além do protagonismo de pessoas pretas, indígenas, com deficiência, transexuais e travestis. Serão atribuídos pontos extras às propostas que destacarem ações afirmativas, promovendo a inclusão e a diversidade.