Peça 'Idade é um sentimento' volta a cartaz na programação do Porto Verão Alegre

Estrelado pela atriz Gabriela Munhoz, com intervenções cênicas e trilha sonora ao vivo da cantora, compositora e performer Paola Kirst, o espetáculo Idade é um sentimento volta a cartaz na capital com curta temporada de terça a quinta-feira (11 a 13 de fevereiro), sempre às 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75), dentro da programação do 26º Porto Verão Alegre. Os ingressos custam de R$ 21,00 a R$ 60,00 e podem ser adquiridos no site portoveraoalegre.com.br ou no local, a partir de uma hora antes do início das sessões.A peça propõe reflexões sobre a passagem do tempo e as infinitas possibilidades de fazer escolhas e modificar rumos enquanto estamos vivos. A narrativa costura o texto premiado e enaltecido pela crítica Age is a feeling, da atriz e autora canadense radicada em Londres Haley McGee, com escolhas do espectador sobre quais recortes de vida da personagem serão contados. Há cenas que são fixas e outras que são selecionadas pela plateia. Ou seja: a cada apresentação, quem vai ao teatro pode optar por ver uma peça diferente, e as intérpretes precisam estar preparadas para encenar todos os momentos das dores, desafios, enfrentamentos e celebrações da vida dessa mulher ao longo de sua vida.