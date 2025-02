Estão abertas as inscrições do Projeto Ressoa Música para artistas gaúchos

As inscrições para a segunda edição do Projeto Ressoa Música, promovido pelo Hub da Indústria Criativa da Escola de Comunicação, Artes e Design e do Instituto de Cultura da Pucrs, estão abertas até o dia 14 de fevereiro. Com o objetivo de apoiar e dar mais visibilidade para musicistas da região, o projeto selecionará quatro projetos musicais de artistas e bandas gaúchas, que terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos no campus da universidade. Para participar do projeto, é possível consultar o edital através do site.