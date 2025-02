Ariana Grande se declara a Fernanda Torres no Festival de Santa Bárbara; ambas foram premiadas

Ariana Grande protagonizou um momento de admiração e carinho ao tietar a atriz brasileira Fernanda Torres na noite deste domingo (9), durante o Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, na Califórnia, Estados Unidos.

Enquanto posava para fotos, Ariana percebeu a presença de Fernanda ao seu lado e foi cumprimentar a brasileira. A atriz, sempre bem-humorada, entrou na brincadeira e sacudiu os cabelos, em uma referência ao gesto de Glinda, personagem interpretada por Ariana no filme Wicked.



O encontro foi compartilhado nas redes sociais e é possível ver Ariana declarando sua admiração por Torres: "Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo!". A atriz retribuiu o carinho e elogiou a cantora: "Você é maravilhosa. Eu amei Wicked! Que honra".



Premiação

Além do encontro marcante, ambas foram homenageadas no festival com o Prêmio Virtuosos, reconhecimento concedido a talentos cujo desempenho em filmes recentes se destacou na indústria cinematográfica. Fernanda Torres foi reconhecida por seu trabalho como Eunice Paiva no longa Ainda Estou Aqui.



O evento, realizado no Teatro Arlington, também contou com a presença de artistas como Sebastian Stan, Selena Gomez, Harris Dickinson, Clarence Maclin, Mikey Madison e John Magaro.