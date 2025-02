Nova Acrópole Porto Alegre abre novas turmas do curso 'Filosofia para Viver'

A Nova Acrópole de Porto Alegre abre novas turmas para o curso Filosofia para Viver, uma oportunidade única para os interessados em aprofundar seus conhecimentos filosóficos e aplicar ensinamentos milenares no cotidiano. Em Porto Alegre, as novas turmas começam nos dias 10 de fevereiro e 11, 15 e 20 de março, sempre às 20h, na sede da escola, localizada no Casarão Solar Palmeiro (Praça Marechal Floriano, 148).A proposta do curso é explorar os sistemas de pensamento do Oriente e do Ocidente, proporcionando aos alunos uma vivência prática da filosofia e um caminho para a evolução pessoal. Mais que uma escola, Nova Acrópole se propõe como um lugar de vivência da filosofia, de amor pela sabedoria, de valorização do conhecimento e de experiência prática em busca do ideal filosófico de fraternidade.A Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, com presença internacional em mais de 60 países e mais de 100 escolas no Brasil. Sua missão é resgatar os ensinamentos das grandes tradições filosóficas e incentivá-los a buscar a sabedoria por meio de práticas e vivências cotidianas.