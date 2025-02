Exposição POA Antiga traz cenários de Porto Alegre da década de 1930 ao Canoas Shopping

O Espaço Cultural do Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750 - Canoas) recebe, até o dia 27 de fevereiro, a exposição POA Antiga, do arquiteto e artista Marcelo Hlebczuk. A mostra, com entrada gratuita, estará disponível para visitação durante o horário de funcionamento do Shopping, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h30min às 22h.



Com uma abordagem sensível e nostálgica, a exposição apresenta quadros inspirados na Porto Alegre da década de 1930. O período foi marcado pelo ecletismo arquitetônico, com influências do neoclassicismo e do estilo colonial português, características ainda visíveis no Centro Histórico da capital gaúcha. Através de obras monocromáticas, Hlebczuk recria esse cenário, transpondo o tempo e sua arquitetura para aquarelas em papel de alta gramatura e telas em algodão.