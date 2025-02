'A Voz que Resta' traz um retrato intimista aos cinemas da Capital a partir deste final de semana

A adaptação cinematográfica da peça de teatro A Voz que Resta estreia nos cinemas da capital gaúcha nesta quinta-feira (6), sob a direção de Roberta Ribas e Gustavo Machado. Com distribuição da Pandora Filmes, o filme utiliza como base o monólogo de mesmo nome, escrito por Vadim Nikitin. Além de ser lançado em Porto Alegre, o filme também deve entrar em cartaz nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Salvador na mesma data.Em geral, o longa procurou respeitar as características principais da peça original: a estrutura do monólogo se mantém e Gustavo Machado retorna ao papel do protagonista. Apesar disso, algumas mudanças significativas chamam a atenção, como o destaque conferido à personagem Marina (Roberta Ribas) e a adição de recursos cinematográficos para ilustrar partes da trama. Os diretores ressaltam que a produção de A Voz que Resta foi um processo extremamente importante e pessoal para ambos. De acordo com Ribas, o filme pode ser caracterizado como “um cinema de guerrilha”, o que colaborou para acentuar o caráter intimista da história. "Isso deixou o filme extremamente pessoal, e pudemos retratar momentos muito íntimos emocionalmente. Ajudou muito, porque esse é um filme muito autoral, muito para dentro", afirma a cineasta.