Arthur de Faria celebra a obra de Nico Nicolaiewsky em show neste final de semana

Nesta sexta-feira (7), às 21h, Arthur de Faria retorna ao Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com o show É Manso Mas Morde. O concerto apresenta músicas de Nico Nicolaiewsky, que Arthur descobriu durante a pandemia no vasto acervo de músicas e raridades no computador do artista, falecido em 2014. Ingressos, a partir de R$ 21,00, no site do Porto Verão Alegre.Acompanhado por Miriã Farias (violino), Taís Nascimento (tuba), Paulo Inchauspe (bandolim e baixo), Fernando Pezão (bateria e voz) e Pedro Veríssimo (voz), o pianista promete uma celebração à genialidade de Nico.O repertório traz ainda músicas dos álbuns Nico Nicolaiewsky (1995) e Onde Está o Amor? (2008), além de temas gravados por outros artistas, como Schafran, Não Esqueça e Réquiem para Hermes.