Peça 'Teatro para Pássaros' mistura realidade e ficção em duas sessões no Instituto Goethe

Dirigida por Breno Ketzer, a montagem gaúcha de Teatro para pássaros, do dramaturgo argentino Daniel Veronese, será apresentada nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), sempre às 19h30min, no auditório do Instituto Goethe (rua 24 de Outubro, 112), dentro da programação do 26º Porto Verão Alegre. Os ingressos custam entre R$ 21,00 e R$ 60,00 e estão à venda pelo site do Festival.

Com narrativa enigmática que mistura realidade e ficção, o texto suscita reflexões sobre o fazer teatral e as relações humanas, a partir de um estranho encontro de três casais de atores, durante uma madrugada, em um pequeno apartamento no 12º andar de um edifício localizado no subúrbio de uma grande cidade. O elenco é formado por Áurea Baptista (Teresa), Carla Cassapo (Glória), Dionísio Farias (Rick), Evandro Soldatelli (Toni), Raquel Zepka (Yasmin) e Regius Brandão (Marcos).

Na reunião, o grupo parece arrastado por acontecimentos que os tornam reféns da ficção que eles mesmos produzem. A pauta é um projeto artístico proposto pela anfitriã, Teresa, que assina a dramaturgia de sua primeira peça de teatro, realizada após seu retorno de uma excursão pela Mata Atlântica, onde ela se perde e precisa ser resgatada por bombeiros. Movida por um 'insight', ela decide investir no projeto e, para colocá-lo em prática, convida os outros artistas para tentar vender o trabalho a seu ex-namorado, Toni, um renomado e bem-sucedido produtor de TV e de espetáculos de sucesso. No entanto, ele faz pouco caso da proposta e passa a madrugada se exibindo para Yasmin, sua nova namorada. Para convencê-lo de que o projeto é um bom negócio, Teresa, aos poucos, vai modificando as raízes da sua obra.

A partir daí, as coisas passam a se misturar: enquanto a nova dramaturga revela o enredo de seu projeto, o público consegue perceber que a peça escrita por ela é o próprio espetáculo que está assistindo. Com ironia, a história reflete sobre as tensões entre a criação artística e a necessidade de retorno financeiro e a complexidade das relações humanas. No decorrer da narrativa, surgem algumas revelações: além de Teresa e Toni, outros dois personagens já tiveram uma relação (que carrega lembranças de violência): a namorada do produtor, Yasmin, e Marcos, atual parceiro da anfitriã. Em meio a isso, Rick (irmão de Teresa) e sua namorada Glória misturam poemas de Emily Dickinson em meio a brigas sucessivas, que revelam sua relação tóxica.

"Glória e Rick são um casal mais outsider, fora da convenção: ela é uma nômade, alguém que passa por ali e que se revolta com a mediocridade do grupo nessa busca desenfreada pelo capital; ele bebe muito e não trabalha, é um desajustado social", adianta o diretor do espetáculo. Ketzer avalia que, mais do que ironizar as dificuldades que enfrentam os artistas de teatro em sua "luta pela sobrevivência em um mundo balizado pelas relações comerciais", a peça amplia o foco para abordar as "associações que se estabelecem entre indivíduos quando o poder e o dinheiro ditam uma dinâmica de abuso e submissão "onde pequenas violências parecem brotar, inesperadamente, do subsolo da civilidade".

O mistério também se faz presente na trama, que conta, ainda com as mortes sucessivas (no dia anterior e na madrugada do encontro) de dois porteiros do prédio onde o grupo está reunido. "Ocorre um tumulto no condomínio: tem a polícia, os bombeiros, é uma madrugada movimentada. Nesse contexto, Teresa e Marcos estão irredutíveis em convencer Toni a produzir a peça, pois sabem que ele é influente. Na verdade, ninguém ali está preocupado com o que aconteceu com os porteiros", destaca o diretor.

Ketzer afirma que "gosta muito" do estilo de dramaturgia elaborada por Veronese, que também é ator, diretor e roteirista. "Ele tem um texto coloquial e acavalado, ágil, com frases curtas. Meu maior desafio foi dar 'engrenagem' à montagem, que exige muito dos atores, por conter assuntos que se entrecruzam e descentralizam o roteiro...os personagens volta e meia falam ao mesmo tempo... se instala uma confusão proposital, cheia de ruído", comenta. "É um texto recheado de acontecimentos dramáticos, inusitados e explosivos." O diretor do espetáculo avalia que, mesmo sendo antiga (escrita em 2009), a peça aborda assuntos que ainda são extremamente atuais. "Na minha visão, o texto promove o debate e a necessidade de encontrarmos o equilíbrio perfeito entre valor artístico e alcance popular dentro do teatro", observa.