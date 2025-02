Bienal do Mercosul abre inscrições para formação gratuita de professores

14ª Bienal do Mercosul inicia o processo de formação de professores para envolver o corpo docente das escolas na atmosfera do que será apresentado a partir do próximo 27 de março até 1º de junho, em Porto Alegre. As atividades ocorrem no Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1.223, Centro Histórico) e as inscrições gratuitas devem ser feitas para envolver o corpo docente das escolas na atmosfera do que será apresentado a partir do próximo 27 de março até 1º de junho, em Porto Alegre.(Rua dos Andradas, 1.223, Centro Histórico) e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link até o dia 12/02.

De acordo com a organização da mostra, este primeiro momento de imersão pretende tecer saberes sobre a cena de arte na contemporaneidade a partir dos trabalhos da mostra. As aulas são voltadas para educadores da rede pública, privada e educadores sociais e ocorrerão ao longo dos meses de fevereiro e março, em cinco encontros presenciais. Cada um terá uma carga horária de 4 horas, totalizando 20 horas de formação ao final do curso. Os cursos serão oferecidos em duas turmas em dois turnos (manhã e tarde).



Turmas e horários



Turma 1 - Manhã: Sextas-feiras, das 8h às 12h

Turma 2 - Tarde: Sextas-feiras, das 13h30às 17h30



Datas dos encontros: 07/02; 14/02, 21/02; 14/03 e 21/03



Conteúdo programático de cada encontro



Dia 1 (7/02): educadores Allan da Rosa e Cigarra

Pedagogias em roda: Pensar a roda enquanto forma para práticas pedagógicas. A partir da experiência dos educadores Allan da Rosa e Cigarra e da relação que estabelecem com a capoeira, o tambor e os espaços de educação popular/comunitária, pretendemos discutir sobre outros modos de partilhar saberes, que convocam a coletividade, a integralidade do corpo, a horizontalidade do conhecimento e a vida cotidiana.



Dia 2 (14/02): educadores Rafa Éis e Renata Sampaio

Espiral que também gira para trás: Como criar vínculos entre estudantes, mediadores, professor/a/e? Reunimos os educadores-artistas RafaÉis e Renata Sampaio, que já integraram a equipe educativa da Bienal em edições anteriores, para uma conversa sobre as possibilidades já criadas - e por criar - de um campo de diálogo e cooperação efetiva entre esses três agentes que convergem na roda educativa da Bienal.



Dia 3 (21): educadores Adrianne Ogeda e Jandir Jr.

Corpo, presença e aprendizado: A presença e integralidade do corpo na experiência artística e pedagógica. Revertendo a ideia do corpo inerte na escola e no museu, e da ainda praticada separação do corpo e mente nos processos pedagógicos tradicionais, propomos uma conversa sobre a presença e inteligência integral dos corpos no aprendizado e na fruição artística. A Profª. Dr.ª Adrianne Ogêda e o artista-performer e educador Jandir Jr. dialogam sobre o assunto sob a perspectiva de seus trabalhos no campo da arte e da educação.



Dia 4 (14/03): educadoras Sofia Robin e Luciana Loponte

Obra-aula: O plano de aula enquanto campo de criação e as muitas maneiras de se fazer aula. Uma conversa com as professoras Luciana Loponte e Sofia Robin para pensar os processos criativos de um/a/e professor/a/e ao planejar sua aula; a autoria e experiência compartilhadas entre professores e estudantes quando essa aula acontece e as possibilidades de reinvenção da escola/aula diante das crises humanitárias.



Dia 5 (21/03): educadora Carolina Rochefort (Patafísica)

O lugar do meio - fluxos entre aprender e ensinar: A mediação enquanto lugar não fixo e o desafio de construir fluxos nos quais os saberes são partilhados em várias direções e por todo o grupo. Como fazer girar os lugares de quem aprende e quem ensina? Como promover esses giros dentro da sala de aula? A Profª. Carolina Rochefort partilha formas de (re)fazer mediação pensados dentro do grupo de pesquisa Patafísica.