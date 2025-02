Melina Vaz apresenta clássicos do jazz em show no Grezz

A cantora Melina Vaz retorna ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta sexta-feira (7), apresentando clássicos do jazz com um toque moderno. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 50,00, no Sympla.



No repertório, estão standards famosos nas vozes de Ella Fitzgerald e Nina Simone, além de canções de Vinícius de Moraes e Tom Jobim e temas de Edith Piaf e Roy Hardgrove. Além de Melina, sobem ao palco Ras Vicente, Rodrigo Arnold e Martin Estevez.



Cantora porto-alegrense de 30 anos, Melina Vaz começou a estudar música aos 15 anos montando bandas, cantando em corais e estudando canto com músicos como Guilherme Mittmann e Adriana Deffenti. Aos 22 anos, ingressou na carreira profissional interpretando os sucessos de Amy Winehouse. Neste período, a intérprete se apaixonou pelo jazz e criou o Melina Vaz e Trio, que segue até os dias atuais.