Esdras Nogueira apresenta "Transe" pela primeira vez em Porto Alegre

Na sexta-feira (7), o saxofonista Esdras Nogueira, integrante da banda Móveis Coloniais de Acaju, realizará uma apresentação no Instituto Ling (Rua João Caetano), acompanhado pela presença do seu sexteto instrumental. Com início às 19h, o show é intitulado Transe, e apresenta uma releitura contemporânea do álbum Transa, de Caetano Veloso. Ingressos no site do festival Porto Verão Alegre, ou de modo presencial na recepção do Instituto Ling.

Esse show será a primeira apresentação de Transe na capital gaúcha, que já passou por duas turnês internacionais e por inúmeros festivais e palcos brasileiros. Além da rendição moderna do álbum lançado por Caetano Veloso em 1972, o espetáculo também conta com mais quatro trabalhos solo de Nogueira.

Após a apresentação do saxofonista, às 20h, o multi-instrumentista Angelo Primon também se apresentará no palco do Instituto Ling, acompanhado pelo baterista Luke Farro e o contrabaixista Bruno Vargas. Os ingressos para o show do golden trio também podem ser adquiridos pelo site do festival, ou na recepção do instituto.