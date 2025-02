Porto Verão Alegre promove bate-papo gratuito sobre representatividade negra na cultura

O Palco Petrobras (Rua dos Andradas, 736) receberá, nesta quinta-feira (6), um bate-papo gratuito sobre representatividade negra no teatro e na dança em Porto Alegre. O evento tem início às 19h e faz parte da programação da 26º edição do festival multicultural Porto Verão Alegre.

A conversa entre a bailarina, coreógrafa, produtora e realizadora La Negra Ana Medeiros e a cofundadora do grupo Pretagô Camila Falcão é a primeira atividade realizada no local e conta com a mediação da jornalista Bruna Paulin. Posteriormente, às 21h, o DJ Jones du Sergipe transforma o palco em uma pista de dança, com a apresentação de um set aberto ao público.

Essa programação faz parte de uma agenda especial que tem sido promovida pelo Palco Petrobras desde o dia 6 de janeiro. Em todas as quintas-feiras, o local tem recebido atrações culturais gratuitas relacionadas com a música, o teatro e a literatura, que incluem discussões, bate-papos, apresentações e outras.