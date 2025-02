Nanda Barreto lança livro lambe-lambe 'Subindo pelas paredes' nesta quinta-feira

A jornalista e escritora Nanda Barreto lança, nesta quinta-feira (6), o livro de poesias Subindo pelas paredes (Avá, 62 páginas, R$ 65,00). O evento acontece a partir das 19h, no Maria, Maria Espaço Cultural (Fernando Machado, 464) e inclui um sarau; exemplares estarão à venda no local e também podem ser adquiridos no site da editora. A publicação é formado por 62 páginas ilustradas e destacáveis, que unem os versos de Nanda com ilustrações de Luise Brolese. As páginas funcionam também como uma coletânea de folhas lambe-lambe, que podem ser destacadas para presentear outras pessoas ou serem afixadas em paredes ou objetos. O conteúdo transita entre o pessoal e o coletivo, misturando reflexões, dúvidas e poesia a partir da experiência de maternidade da autora.