Espetáculo Cuidado Que Ronca terá duas apresentações no festival Porto Verão Alegre

O grupo Cuidado Que Mancha vai estar no Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Rua dos Andradas, 762), nos dias 04 e 05 de fevereiro (terça e quarta), às 17h, com o espetáculo dedicado à primeira infância Cuidado Que Ronca. Baseada no livro/CD homônimo, a montagem traz canções de ninar escritas por Raquel Grabauska e Gustavo Finkler, que passeiam por diversos ritmos brasileiros e do Cone Sul como chacarera, marcha-rancho, samba, toada e xote. Ingressos à venda no site do Porto Verão Alegre.



Com um longo histórico de produções artísticas para crianças na área musical e de radioteatro, esta é a primeira vez que a trupe porto-alegrense se dedica ao universo dos bebês. O elenco da peça traz Bárbara Borges, Claudio Veiga e Raquel Grabauska. O CD, distribuído pela Editora Projeto, traz as canções em gravações de estúdio, ilustradas pelas aquarelas, recortes e colagens de Renata Mattar.