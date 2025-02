Fresno fará turnê pela Europa para promover disco Eu Nunca Fui Embora

Após um ano de apresentações bem sucedidas em solo brasileiro, a banda gaúcha Fresno se prepara para a sua primeira leva de shows da turnê Eu Nunca Fui Embora na Europa, com espetáculos em Portugal e Irlanda. Os músicos se apresentam em Porto, dia 7 de fevereiro, no Hard Club; em Lisboa, dia 8 de fevereiro, na Music Station; e em Dublin, dia 10 de fevereiro, na The Academy.Além dos hits que marcaram uma geração de rockeiros, o trio formado por Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) também apresenta para os fãs europeus o repertório de seu último disco de inéditas, Eu Nunca Fui Embora (2024), que conta com os sucessos Camadas, Me and You e Se Eu For Eu Vou Com Você.