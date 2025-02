Sessão Accirs aponta melhores filmes de 2024

A Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) promove nesta terça-feira, às 19h30min, a primeira Sessão Accirs de 2025. A atividade celebra a eleição dos Melhores Filmes do Ano, escolhidos pela entidade no início de janeiro, e ocorre na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736, térreo). Os ingressos custam R$ 8,00 (meia-entrada para todos), exceto para membros da Associação.

O programa inclui a exibição de Até que a música pare, de Cristiane Oliveira - eleito pela entidade como o Melhor Longa Gaúcho. Terceiro longa-metragem da diretora (Mulher do pai e A primeira morte de Joana), o filme foi rodado entre os municípios de Antônio Prado e Veranópolis, na Serra Gaúcha. A trama conta a história de Chiara, uma senhora idosa e descendente de italianos, que resolve acompanhar o marido em suas viagens como vendedor. A produção, com diálogos em Talian, ficou com os Kikitos de Melhor Atriz e Melhor Direção de Arte, na mostra Sedac/Iecine de longas gaúchos no 52º Festival de Cinema de Gramado.

No evento, ainda serão entregues os certificados para as produções contempladas e para o crítico de cinema Hélio Nascimento, vencedor do Prêmio Luís César Cozzatti de destaque gaúcho. Outro destaque será a exibição de Pastrana, assinado por Melissa Brogni e Gabriel Motta. Eleito como Melhor Curta Gaúcho, o filme é um relato íntimo da diretora ao reviver memórias, imagens e conversas com o skatista de downhill que dá nome a produção, e conquistou, entre outras categorias, o Kikito de Melhor Curta-metragem brasileiro no Festival de Gramado.