Documentário 'Bowie: o homem que mudou o mundo' estreia no canal Curta!, nesta segunda-feira (3)

Reunindo imagens de arquivos e depoimentos inéditos, o documentário Bowie: o homem que mudou o mundo, dirigido por Sonia Anderson, estreia nesta segunda-feira (3), no canal Curta!. Dividido em dois episódios de 45 minutos, o filme detalha a criatividade e a ousadia de David Bowie, um dos maiores artistas do século XX. O primeiro capítulo vai ao ar às 21h30min.

Produzido pela Screenbound Productions e A2B Media, o documentário também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). Além de depoimentos de amigos do músico, como Suzie Ronson; produtores, como Laurence Myers; e jornalistas, como Kris Needs, a produção se utiliza de entrevistas antigas com Bowie para reconstruir suas obras e personagens e apresentar as múltiplas faces do artista, criadas ao absorver as influências ao seu redor e destinadas, elas mesmas, a se tornar referência.



O documentário ressalta, ainda, como Bowie sempre foi ousado e revolucionário, ao longo de sua carreira. Sem temer mudar de rotas, mantinha a qualidade em todos os seus trabalhos e a versatilidade, que se tornava ainda mais evidente quando ele deixava a música de lado e experimentava novas áreas das artes, como cinema e teatro.