Uma plateia de detetives

Thriller gaúcho onde o espectador se torna quase um detetive de um caso criminal, a peça O Assassinato de Santiago será apresentada de sexta-feira a domingo, sempre às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), dentro da programação do Porto Verão Alegre. Ingressos à venda no site do Festival, a partir de R$ 21,00.