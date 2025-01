Baladas e melancolias do rock

Nesta sexta-feira, o músico, cantor e compositor Thiago Lauer e a banda Friday Lovers se apresentam no Divina Comédia (rua da República, 649), a partir das 21h. Ingressos (R$ 28,00) estão à venda no Sympla. A noite inicia com o show solo de Lauer, iBaladas do rock, onde o artista toca clássicos do rock e músicas autorais, executadas no piano e voz. Na sequência, a Friday Lovers (banda residente do Divina Comédia) traz o show Old night new wave. O grupo é formado por Márcio Okidoi (voz e violão), Rodrigo Iglesias (guitarra e voz), Adão Rosa (baixo e voz), Eliseu Carvalho (teclados) e Patrick Vargas (bateria e voz). No repertório, covers de The Cure, The Smiths, Depeche Mode, New Order, Joy Division, Echo & The Bunnymen, Billy Idol, Jesus and Mary Chain, Tears for Fears, David Bowie e Ramones, entre outras.