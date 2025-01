'Variety’ aposta em três indicações para 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar

A revista americana Variety apostou em indicações para o Oscar 2025, que incluem o filme brasileiro Ainda Estou Aqui em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres.

: o longa também entrou na categoria equivalente do Globo de Ouro (Melhor Filme de Língua Não Inglesa), mas perdeu para Emilia Pérez.. Ela ganhou o Globo de Ouro como Melhor Atriz Dramática, e desbancou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.Entretanto, a Variety aposta também na obra de Walter Salles para a principal categoria:. A indicação da revista chega em sexto lugar, atrás de Emilia Pérez, e divide espaço com Anora, The Brutalist, Conclave, A Substância e Wicked, entre outras obras.Considerado a maior premiação do cinema, o Oscar teve suas indicações atrasadas por conta dos incêndios florestais de Los Angeles (EUA).