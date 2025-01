Cinema francês na Sala Redenção

Em 2024, o Festival Varilux de Cinema Francês realizou a sua 15ª edição, mantendo sua posição de evento cultural francês número um no Brasil. Neste início de 2025, o público que perdeu a chance de acompanhar a programação do ano passado poderá assistir parte da programação do festival na Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333), a partir desta segunda-feira até 31 de janeiro. As sessões contam com entrada franca e são abertas à comunidade em geral. A programação completa está no site da Sala.

Com curadoria de Emmanuelle e Christian Boudier, a programação conta com alguns dos mais aclamados filmes da seleção de Cannes 2024 e ainda duas homenagens. A primeira ao ator Alain Delon, que faleceu em 2024, com a projeção de O Sol por Testemunha, filme no qual foi lançado e que o transformou num ícone. A segunda, ao cineasta François Truffaut, com um documentário que explora os vínculos entre sua vida pessoal e a sua obra.

Além dos filmes citados acima, a Sala Redenção exibe mais onze títulos que, segundo os curadores do festival atendem a diversos perfis de público. Há filmes marcados por temas da atualidade (A História de Souleymane e Ouro Verde), comédias leves (A Fanfarra, Três Amigas), um thriller surpreendente (O Sucessor), além do filme de animação para pequenos e adultos Selvagens, que tem como pano de fundo o flagelo mundial que é o desflorestamento. Têm destaque também dois filmes do excêntrico e bem-humorado diretor Quentin Dupieux (O Segundo Ato e Daaaaaalí) que abre a programação do cinema da UFRGS neste janeiro de 2025.