Oscar adia anúncio de indicados devido a incêndios na Califórnia

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood decidiu adiar do dia 17 para o dia 19 de janeiro o anúncio da lista de indicados para o Oscar 2025, por causa dos grandes incêndios que atingiram Los Angeles, nos Estados Unidos. A votação final para todas as categorias do prêmio começou nesta quarta-feira (8), e vai até o dia 15 de janeiro. A cerimônia será realizada no dia 2 de março.

• LEIA TAMBÉM: Biden assina decreto que reconhece situação de grande desastre após incêndios em Los Angeles



Impulsionado pelos ventos fortes, o fogo causou destruição e a retirada de mais de 30 mil pessoas, inclusive de diversas celebridades. Cinco mortes haviam sido confirmadas até o fechamento deste texto, ainda na noite da quinta-feira, (9).



A 30.ª edição do Critics Choice Awards também ganhou nova data por causa dos incêndios. A premiação, que aconteceria neste domingo, dia 12, agora foi remarcada para 26 de janeiro.



O evento vai ocorrer no Barker Hangar, em Santa Mônica, e será transmitido ao vivo pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming. O local, o mesmo que receberia a premiação neste fim de semana, fica em uma área próxima do bairro de Palisades Pacific, um dos focos dos incêndios.



O filme brasileiro Ainda Estou Aqui está indicado para o prêmio de melhor filme internacional no Critics Choice Awards, que é entregue pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá, com mais de 600 membros.



No mesmo dia 26 de janeiro, tanto o filme quanto a atriz Fernanda Torres estarão concorrendo também ao Satellite Awards, realizado pela IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento. Impulsionado pelos ventos fortes, o fogo causou destruição e a retirada de mais de 30 mil pessoas, inclusive de diversas celebridades. Cinco mortes haviam sido confirmadas até o fechamento deste texto, ainda na noite da quinta-feira, (9).A 30.ª edição do Critics Choice Awards também ganhou nova data por causa dos incêndios.O evento vai ocorrer no Barker Hangar, em Santa Mônica, e será transmitido ao vivo pelo canal pago TNT e pela Max, no streaming. O local, o mesmo que receberia a premiação neste fim de semana, fica em uma área próxima do bairro de Palisades Pacific, um dos focos dos incêndios., que é entregue pela maior associação de críticos de cinema e televisão dos Estados Unidos e Canadá, com mais de 600 membros.No mesmo dia 26 de janeiro, tanto o filme quanto a atriz Fernanda Torres estarão concorrendo também ao Satellite Awards, realizado pela IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento.