Um novo teatro para Porto Alegre

A partir do segundo semestre de 2025, Porto Alegre contará com um novo teatro, pensado para acolher apresentações artísticas dos mais diversos segmentos. Batizado como Teatro Bancários RS — Sala Multicultural o espaço funcionará na sede estadual da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras/Fetrafi-RS (rua Cel. Fernando Machado, 820), no Centro Histórico.

Lançado no dia 3 de dezembro, o projeto é assinado pelo arquiteto Voltaire Danckwardt, especialista em salas de espetáculos, e sua execução contará com um investimento estimado em, pelo menos, R$ 4 milhões.

Com capacidade para até 330 espectadores, o local contará com formato inédito na Capital, com estruturas e poltronas móveis, sendo adaptável a seis diferentes configurações de palco e plateia: teatro de arena, frontalista e de três lados, auditório, shoebox concerto e shoebox artes cênicas. As obras terão início em janeiro e devem se estender até outubro deste ano. Neste período, serão instalados o sistema de revestimento e acústica, bem como poltronas, camarins, palco, urdimentos de som e iluminação cênica, equipamentos modernos de projeção, som e luz, uma tela de cinema e um elevador. Tudo isso ocupará o espaço onde hoje funciona um auditório no prédio.

Idealizado pela Fetrafi-RS em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre (SindBancários) o empreendimento será financiado por ambas entidades, sem aporte de recursos públicos, segundo informação do produtor cultural Vitor Ortiz, que responderá pela programação do espaço. Ele afirma que a ideia é que o novo teatro possa abrigar tipos distintos de espetáculos, adaptando-se às necessidades de cada um, "graças ao palco móvel, passível de estar em qualquer ponto da sala, e uma arquibancada retrátil, com um mecanismo que permitirá estendê-la sobre o espaço ou escondê-la totalmente em uma espécie de armário", variando o número de poltronas conforme a necessidade. Ainda de acordo com o produtor, a acústica do local "foi inspirada na Sala São Paulo, considerada a melhor do País", possibilitando também apresentações sinfônicas e de câmara.

"Sob o ponto de vista arquitetônico, o empreendimento foi pensado para receber especialmente os segmentos de teatro, dança e música, mas também produções multimídias, de circo e projeções audiovisuais, uma vez que pode ser transformado em sala de cinema", esclarece Ortiz. "Queremos que o espaço esteja integrado à cena cultural local, e que possa receber festivais tradicionais da cidade, como o Porto Alegre em Cena, o Porto Verão Alegre e o Palco Giratório, além de contar com uma programação própria de qualidade, que privilegiará espetáculos de companhias locais e de países da América do Sul", adianta.

O gestor cultural também anuncia que a inauguração do Teatro Bancários RS — Sala Multicultural ocorrerá junto o lançamento do Festival Teatro dos Bancários - Cena Sul-Americana, que será realizado exclusivamente naquele espaço. Ele ressalta que a primeira edição do evento já conta com recursos aprovados na Lei Rouanet e contará com 24 atrações, incluindo produções nacionais e regionais. "Queremos que a sala seja reconhecida como a única do País com essa característica: de frequentemente apresentar montagens do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, do Peru, da Bolívia, etc.", projeta.

Ortiz avalia que, para os artistas de Porto Alegre, o novo teatro "representa um alento" no contexto dos prejuízos causados ao setor cultural, após as enchentes de maio de 2024, a exemplo do Teatro Renascença (da Secretaria Municipal de Cultura), que está fechado, após ter sido inundado por conta dos alagamentos do período na Capital. "Além disso, a oferta de locais para receber espetáculos é desproporcional em relação à demanda da produção local, sempre muito aquecida", emenda. Ortiz complementa que o Teatro Bancários RS será um "equipamento público", no sentido de que estará aberto à comunidade.

"A cultura está, certamente, entre as formas mais potentes de construção de consciência, de transformação da sociedade em algo melhor. E, para nós do SindBancários, que administramos um cinema há mais de uma década (o CineBancários), a oportunidade de construir um teatro significa a realização de mais um sonho — comemora o presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Luciano Feztner. "Os bancários sempre tiveram uma relação muito forte com a cultura, pois compreendem que ela também é um instrumento de transformação social", reforça o diretor de comunicação da Fetrafi-RS, Juberlei Bacelo, afirmando que, para a Federação, "é muito importante poder contribuir com um novo espaço no Rio Grande do Sul para apresentações artísticas".