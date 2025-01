A volta do Ocidente Acústico

O Ocidente Acústico (avenida Osvaldo Aranha, 960) volta para uma nova sequência de shows em 2025. Nesta quinta-feira, a casa recebe apresentações das bandas Metanóia e Fumaça Urbana, a partir das 21h30min. Os ingressos, partindo de R$ 25,00, podem ser adquiridos no Sympla. Metanóia é uma banda de Porto Alegre criada em 2018 que se expressa a partir de referências como o rock dos anos 1970 e a neo-psicodelia, sempre em diálogo com ritmos brasileiros, jazz fusion e groove. O quinteto lançou em setembro de 2023 seu primeiro álbum Cada Instante, uma Pintura. Já a Fumaça Urbana é uma banda de Rock/MPB formada em 2018 pelos gêmeos Fake e Jubão junto com o baterista Leo Casagrande. Em julho de 2024 a banda lançou seu EP de estreia, Little Brazilian Way. Sua sonoridade tem por característica a mistura de referências brasileiras e latinas, gerando um dançante samba-rock, alternando entre momentos de brincadeira e questões universais do ser humano.

Voz gaúcha no jazz de Nova York

O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) abrirá a programação de 2025 nesta quinta-feira, com a cantora Jamile e o quarteto formado por Imraan Khan (saxofone), Leonardo Bittencourt (piano), André Mendonça (baixo) e Bruno Braga (bateria). O show inicia às 21h e os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 90,00 no Sympla. Com uma voz profunda e versátil, a estrela em ascensão lançou seu primeiro álbum, intitulado If You Could See Me Now, em 2019. Considerado "afiado, confiante e profissional" por Martin McFie (All About Jazz), o trabalho contou com alguns dos melhores músicos do jazz de Nova York, como Steve Wilson, Ray Gallon, Jay Leonhart, Vito Lesczak e Antonio Ciacca. Gaúcha de Cachoeira do Sul, Jamile é formada em Música pela Ufrgs e mestre em Jazz pela City College de NY.

Oficina de Solfejo Coral na Pucrs