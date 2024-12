O que vem por aí

Veraneio Atlântida Arte é a exposição coletiva de artistas gaúchos que a Gravura Galeria de Arte abrirá no dia 4 de janeiro, na Elevato Casa, em Xangri-lá, na avenida Paraguassu, com obras de Marcelo Zanini, Vera Hemb Becker, Bia Macedo entre outros artistas visuais.

Também no sábado, dia 4 de janeiro, a Saba promoverá seu primeiro evento de verão em sua sede social durante o Chopp com Arte, a partir das 21h, com o grupo Amantes do Samba e gastronomia do chef Neto. Os ingressos estão disponíveis através da plataforma Sympla.