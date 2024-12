Residentes do Retiro dos Artistas narram contos de Natal em audiolivro

Três residentes do Retiro dos Artistas emprestam suas vozes para narrar contos natalinos reunidos em um audiolivro que está sendo distribuído gratuitamente. O projeto inédito reúne três textos de Mário de Andrade, escritos entre 1914 e 1942: Briga das Pastoras, Conto de Natal e Peru de Natal.Uma das narradoras do audiolivro Contos de Natal é a atriz Claire Digonn, que acumula trabalhos nas TVs Globo e Record. Ela narrou o conto O Peru de Natal. Na trama, um jovem convence a sua família enlutada a fazer uma ceia. O peru que serviria de alimento logo entra em disputa com a memória de um pai cruel.Já a produtora musical Rita Maia, parceira de trabalho com nomes como Tim Maia e Cássia Eller, narra Briga das Pastoras, que retrata um pesquisador do folclore em visita ao Nordeste. Lá, ele assiste à encenação de um pastoril e termina aos tapas, na casa de uma mulher misteriosa.O radialista e locutor Vini Aguiar empresta a sua voz para narrar Conto de Natal. Na história de Mário de Andrade, um estrangeiro vaga por São Paulo em uma noite de Natal na década de 1910.Desde agosto, o centro cultural do Retiro dos Artistas é uma das unidades do Sesc RJ e oferece uma programação regular que é aproveitada pelos residentes e por outras pessoas interessadas. O projeto nasceu neste contexto e logo recebeu apoio da editora Supersônica, responsável pela produção do título.O audiolivro está disponível gratuitamente pelo Spotify e por plataformas como Google Play Audio, Storytel BR, Skeelo, Kobo, Apple Books, Martins Fontes Paulista, Disal Distribuidora e Wook.