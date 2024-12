TNT volta aos palcos em show consagrador e anuncia turnê em 2025

O reencontro da lendária banda TNT com o público foi marcado por mais de duas horas de muita emoção, em um Auditório Araújo Vianna lotado na noite desta quinta-feira. Com a formação clássica no palco, o grupo que completa 40 anos de sucesso (e que estava há 21 anos sem tocar junto), anunciou que deve realizar uma turnê pelo Rio Grande do Sul, em 2025. Em Porto Alegre, a próxima apresentação deve ocorrer em maio, novamente no Auditório Araújo Vianna, e com a participação do primeiro baterista da banda, Felipe Jotz, que atualmente reside em Hong Kong.

Nesta quinta, Charles Master (vocal e baixo), Tchê Gomes (guitarra e vocal), Márcio Petracco (guitarra, gaita de boca e vocal), Fábio Ly (bateria e vocal), Paulo Arcari (bateria) e João Maldonado (teclados) executaram um repertório repleto de clássicos como Entra nessa, Ana Banana, Nunca mais voltar e Não sei, que sacudiu o público mais para o final da apresentação.

O show iniciou às 21h36min, após uma fala do compositor e arranjador Reinaldo Barriga, produtor dos três primeiros álbuns do TNT e também de discos de diversas bandas de rock gaúcho da década de 1980. Aclamados pelo público, os músicos abriram a apresentação com a canção que deu título ao show (Entra nessa), mas foi a terceira música, Identidade zero, que colocou de vez o povo para dançar.

Segundo a assessoria da banda, o espetáculo contou com mais de 4 mil pessoas. Em determinado momento, Charles Master pediu para que aquelas que estivessem assistindo um show do TNT pela primeira vez erguessem a mão, e cerca de metade da plateia se manifestou. Por outro lado, uma grande parte dos presentes 'acusava' ter escutado o som do TNT no período em que a banda estava na ativa. Beirando os 50 anos ou mais, muita gente ainda levou os filhos - uma geração de pré-adolescentes - para assistir ao show. Ainda, uma geração mais jovem, porém já em idade adulta, provou que as canções da banda são atemporais, cantando junto e dançando todos os hits.

Em Febem, João Maldonado firmou a mão nas teclas, em uma pegada rock'n'roll que fez a plateia sacudir. Na sequência, Charles Master agradeceu os colegas de banda por terem o "ajudado" a realizar um sonho que tinha "desde moleque". Bastante emocionado, Master interagiu muito e instigou o público em diversos momentos.

No palco, também os músicos mostravam estar se divertindo, em especial Tchê Gomes, com seu jeito bem animado de tocar. O também guitarrista Márcio Petracco manteve sua postura 'estileira', e Maldonado apostou em um teclado nervoso e 'pra cima', lembrando, em alguns momentos, o estilo do pianista norte-americano Jerry Lee Lewis.

Em Baby, os bateristas Fábio Ly e Paulo Arcari deram uma 'pitada' psicodélica na música, ampliada pelos efeitos de guitarra de Petracco, no momento mais instrumental da apresentação. Oh! Deby puxou o coro do público, e foi após a canção Charles Master que veio o anúncio da turnê da banda no ano que vem, tirando a dúvida de quem ainda não tinha certeza de que o TNT está mesmo voltando à ativa.

A irmã do Doctor Robert foi o momento para a coreografia do público com os celulares na mão, enquanto a última música antes do bis, Não sei, deu ao público a chance de mostrar que tem a letra na memória, do início ao fim. Antes de Vacilou, o grupo fez foto com a plateia e Charles Master perguntou quem tinha viajado até a Capital para o espetáculo. Boa parte do público levantou a mão; teve quem se deslocou de Curitiba (PR) só para ver o show no Araújo Vianna.

O espetáculo encerrou com a clássica Cachorro louco, com a participação de Reinaldo Barriga em uma das guitarras. Ao sair do palco com os colegas de banda, Fábio Ly jogou as baquetas para a plateia, e uma delas foi pega pela garota Vitória, de 11 anos, que afirmou "amar" a banda. "Meu pai coloca as músicas deles para tocar desde que sou muito pequena", disse a menina, emocionada. Se depender de Vitória e outras tantas pessoas, o TNT ainda tem margem para percorrer muitas estradas pela frente.