Encerramento do Ciclo documentários na Ufrgs

Vencedor do prêmio de Melhor Documentário no Festival de Cinema de Gramado em 2023, Anhangabaú estreia em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 19h, na Sala Redenção, da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), marcando o encerramento do Ciclo documentários, realizado em parceria com o Clube de Cinema de Porto Alegre ao longo de 2024. A entrada é gratuita e aberta à comunidade em geral. Na ocasião, parte da equipe estará presente para participar de um bate-papo sobre o processo de produção do documentário. Com direção da gaúcha Lufe Bollini, Anhangabaú retrata disputas por territórios na cidade de São Paulo, tecendo conexões entre a ocupação artística da Ouvidor 63, os conflitos territoriais da comunidade indígena Mbyá-Guarani e o legado do Teatro Oficina Uzyna Uzona. Dessa forma, o longa-metragem se baseia no conceito de Cidade Polifônica (que só pode ser compreendida através da sobreposição de acontecimentos paralelos), e reflete sobre as construções simbólicas de uma metrópole em disputa.

Sensibilidade e força das expressões femininas

Desassossego é o primeiro livro de poesia e fotos da Bá Editora, com autoria da psicóloga e yoguini Ana Luisa Guedes e da advogada e artista Heloísa Medeiros. A obra será lançada nesta quinta-feira, das 18h às 21h, na Pâtissier Marcelo Gonçalves (rua Marquês do Pombal, 128), com sessão de autógrafos. O projeto gráfico é assinado por Auracebio Pereira. O livro aborda as angústias, medos e belezas da vida cotidiana e explora os sentimentos humanos por meio de palavras e imagens que dialogam com a sensibilidade e a força das expressões femininas. O trabalho une poesia, arte e uma visão crítica, propondo uma relação íntima com "a essência e as ausências que permeiam a alma".

Despertar da consciência biocósmica