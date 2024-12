Brasileiros no Globo de Ouro

O filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" e a atriz Fernanda Torres foram indicados na segunda-feira (9) ao Globo de Ouro, evento de Hollywood que dá início à temporada de premiações de cinema que leva ao Oscar. O longa-metragem é o quarto filme de Walter Salles indicado ao Globo de Ouro. Em 1999, "Central do Brasil" levou o prêmio de melhor filme estrangeiro. Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz. Agora, Fernanda Torres se torna a segunda brasileira a disputar a categoria."Ainda Estou Aqui" concorre na categoria de melhor filme em língua não inglesa, enquanto Fernanda Torres foi indicada para Melhor Atriz de Drama por sua atuação como Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, engenheiro e ex-deputado morto pela ditadura militar brasileira. Ela disputa com estrelas mundialmente conhecidas, como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet. Os vencedores vão ser conhecidos no dia 5 de janeiro de 2025, em Los Angeles. O Globo de Ouro é uma das premiações mais respeitadas do cinema e da televisão. Até agora, "Ainda Estou aqui" já ganhou sete prêmios em festivais nacionais e internacionais. Fernanda Torres foi ovacionada no Festival de Veneza.



Groove e poesia para fechar 2024

Na noite desta quinta-feira, Nenung e sua Cia.Mágica se somam ao Reverba Trio, para fechar 2024 com um espetáculo que deve reunir muito groove e poesia. O show inicia às 21h no Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) e os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, a partir de R$ 25,00. Nenung tem seu violão e poesia acompanhados por Marcelo 4Nazzo (guitarra), A.Vicente (piano) e Thiago Heinrich (bateria). Nenung está nos palcos desde o final dos anos 1980, com a furiosa e sensível Barata Oriental, que lançou seu LP em 1988 (um dos 100 melhores discos do Rock Gaúcho).

Homenagem ao gênio da MPB