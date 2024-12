A banda carioca

Roupa Nova

se despede da turnê que comemora seus 40 anos de carreira, com duas apresentações em Porto Alegre. Os shows acontecem nesta terça e na quarta-feira às 21h, no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos custam entre R$ 140,00 e R$ 900,00 e estão à venda no Sympla. Os artistas prometem uma celebração repleta de sucessos que marcaram gerações e emocionaram os fãs ao longo de sua trajetória. Com uma vasta discografia e hits como Dona, Whisky a Go Go, Coração Pirata e Linda Demais, o grupo é formado por Cleberson Horsth (piano, teclado e vocal de apoio), Ricardo Feghali (teclado, piano, guitarra rítmica, violão, vocal de apoio, voz principal ocasional e baixo), Kiko (guitarra, vocal de apoio e violão), Nando (baixo, vocal de apoio, voz principal ocasional e violão), Serginho Herval (bateria, voz principal, vocal de apoio, percussão e violão) e Fabio Nestares (voz principal, vocal de apoio e percussão).

O comediante

Raphael Ghanem,

que em 2024 ultrapassou a marca de 190 mil espectadores em 197 sessões, está em Porto Alegre com a turnê de seu espetáculo Se é que você me entende. Ele se apresenta no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) nesta segunda e na terça-feira, com sessões às 20h e às 22h30min em ambas as datas. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 80,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu. Com um texto autoral e sem adereços ou figurinos, Ghanem aposta na performance e interação com o público para abordar temas sobre relacionamentos, situações do cotidiano e histórias pessoais, sempre carregados de exagero e bom humor. Carioca com 33 anos, o comediante ingressou aos 14 anos na Academia Nacional de Atores e lá fez cursos de tv, teatro e cinema. Aos 15, passou a estudar no teatro Tablado de Maria Clara Machado onde praticou improvisação livre por nove anos. Ainda no Rio de Janeiro, em 2007 ele estudou na Casa das Artes de Laranjeiras e cursou dublagem com Mayra Góes; estudou Comédia Dell'arte com Milo Sabino e aprendeu técnicas de improvisação com Dani Ocampo e Fernando Caruso. Além de sua atuação no stand up comedy - iniciada em 2009 -, ele também atuou na televisão, em programas como as séries Malhação (Tv Globo), Multishow 220 Volts e Multishow de volta pra pista (ambos do canal Multishow), além de novelas como Verdades secretas (Tv Globo), A lei do amor (Tv Globo), Verão 90 (Tv Globo), entre outros trabalhos.

O projeto

Avião Alegre,

que tem como atrativo a instalação de uma aeronave que pertencia à antiga Varig e foi notícia nacional ao ser transportada por via terrestre, terá seus últimos dias de programação em Porto Alegre. A partir desta terça-feira, o avião, que está localizado ao lado do estádio Beira-Rio, poderá ser visitado gratuitamente, das 19h às 23h. A organização do evento sugere que os visitantes que puderem contribuam com material escolar, ajudando na campanha de arrecadação no local, voltada à doação para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Até sexta-feira, o público ainda poderá aproveitar uma série de apresentações artísticas dentro do avião, que acontecerão a cada 30 minutos: nesta terça, a atração é a sonoridade do DJ Finna e os Anões. Na quarta-feira, quem se apresenta é Bruno Esperon; na quinta, é a vez de DJ Cabeção; e na sexta, o Mágico Lucas encerra a programação.